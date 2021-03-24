Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'a davet edildi!

Son dakika spor haberleri: 'da Abdülkerim Bardakcı 'a davet edildi!

'da ve 'nin sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından ekiplerinden 'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kafilesine davet edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:07 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:30
Son dakika spor haberleri: Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'a davet edildi!

'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kadrosuna dahil edildi. Yeşil-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncusuna başarılar diledi. Ay-yıldızlılarda ve sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.

İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'DA!
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, ilk defa A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.

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