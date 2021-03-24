Son dakika spor haberleri: Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım'a davet edildi!

Konyaspor'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Yeşil-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncusuna başarılar diledi. Ay-yıldızlılarda Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.



İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'DA!

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, ilk defa A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymişti.



KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.