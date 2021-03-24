Şenol Güneş: Savaşacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam oynanacak Hollanda karşılaşması öncesi basının sorularını yanıtladı. Birçok konuya değinen Şenol Güneş'in öne çıkan sözleri şunlar: "Futbol camiası içinde en önemli organizasyon Dünya Kupası. Diğeri Avrupa Şampiyonası ve ona katılmaya hak kazandık. Daha önce 2002'de Dünya Kupası'na katılmıştık. Yeniden o atmosferi yaşamak istiyoruz. O hayalin bugünlerden geçmekte olduğunu biliyoruz. Türkiye bize görev verdi. En iyisi için mücadele edeceğiz."



'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'



"2022 için bir yola çıkacağız. İlk maçları paket olarak düşünürsek Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. Grupta iddialı olan Hollanda ve Norveç'e karşı alacağımız sonuçlar bizi avantajlı duruma getirebilir. Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak. Bu engelleri aşacak gücümüz var. Sahada ezik olmayan, havaya girmeyen, savaşan, vazgeçmeyen bir takım olacağız. En iyisini yapacağız. Bu organizasyonlarda yer alarak dünya çapında bir Türkiye hedefliyoruz. Yarın (bugün) güçlü bir rakiple oynacağız."



'KALECİLERİMİZ BÜYÜK YETENEK'

Şenol Güneş, bugün sahaya çıkaracağı kadro konusunda da kısa ve net konuştu: "Kalecilerimiz büyük yetenekler. Hangisinin kaleyi koruyacağına yarın (bugün) karar vereceğiz. Forvette Cenk, sakatlık sonrası fizik olarak geride. Burak ile Kenan'ın bir sıkıntısı yok. Beklentileri karşılayacağız. Eldeki kadronun şartlarına baktığımız zaman sakatlıklar nedeniyle 1-2 oyuncumuzu kamptan çıkarmak zorunda kalacağız."

'KİMSEDEN KORKUMUZ YOK'

Burak Yılmaz, zorlu maç öncesi şu ifadeleri kullandı: "Çok özledim bu ortamı. Dört gözle de maçı bekliyoruz. Hocamızın ilk geldiği günkü röportajını hatırlıyorum. Hayalimiz Dünya Kupası'nda olmak demişti. Biz de futbolcular olarak kendi aramızda konuştuğumuzda bu hayali çok istediğimizi dile getiriyoruz. Yarın (bugün) bu yolun ilk adımını atmak istiyoruz. Hollanda çok güçlü bir rakip. Gereğini yapıp, 3 puanla başlamak istiyoruz."