Haberler A Milli Futbol Takımı Frank de Boer’den Hakan vurgusu

’den vurgusu

Teknik Direktörü , dünkü basın toplantısında ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Frank de Boer’den Hakan vurgusu

Teknik Direktörü , dünkü basın toplantısında ile ilgili şunları söyledi: ", iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Özellikle 'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da iyi futbolcuları var. Türkiye'de 6 ay oynadım. Harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj."

HEDEF LİDERLİK

Türkiye'nin de yer aldığı G Grubu'nda diğer maçlar da bugün oynanacak. Saat 22.45'te oynanacak maçlarda Cebelitarık-Norveç ile Letonya- Karadağ karşılaşacak. 10 grupta 55 takımın mücadelede edeceği Avrupa Elemeleri'nde ilk sırayı alanlar direkt finallere katılacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.

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