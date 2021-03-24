Frank de Boer’den Hakan vurgusu

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, dünkü basın toplantısında A Milli Takımımız ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye, iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da iyi futbolcuları var. Türkiye'de 6 ay oynadım. Harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj."



HEDEF LİDERLİK



Türkiye'nin de yer aldığı G Grubu'nda diğer maçlar da bugün oynanacak. Saat 22.45'te oynanacak maçlarda Cebelitarık-Norveç ile Letonya- Karadağ karşılaşacak. 10 grupta 55 takımın mücadelede edeceği Avrupa Elemeleri'nde ilk sırayı alanlar direkt finallere katılacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.