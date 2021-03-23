Son dakika spor haberleri: Burak Yılmaz'dan Hollanda yorumu! "Hayatımızın en ciddi maçı"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba akşamı Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Elemelere çok zor maçlarla başlayacaklarını belirten Burak Yılmaz, "Bu maçları hazırlık niteliğinde göremeyiz. Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk üç maçı zor. Ülke isimlerinden ziyade neredeyse 2-3 günde bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için önümüzde uzun bir süre olacak. Belki de hayatımızın en ciddi maçına çıkacağız. Nerede, neye konsantre olduğumuzun farkındayız." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM"

35 yaşındaki golcü, kariyerinde hiç Dünya Kupası'na katılamadığını belirtip, "Şu anda buradayız. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum. Dünya Kupası'nda oynamayı isterim. Önümüzde 1.5 yıl var. Ne olur bilmiyorum. İnşallah o yolda elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Genç futbolculara da mesaj gönderen Burak, "Artık geçmiş geçti. Güzel bir kariyerim oldu. Avrupa'ya şu anda gittim. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var. Saymakla bitmez. Hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmeliler. Sabırlı ve kararlı olmalılar." dedi.

"HAALAND'DAN KORKMUYORUZ"

Burak Yılmaz, G.Saraylı Martin Linnes'in, "Türkiye'de Haaland'dan korkuyorlar" sözleri için ise "Bizim defansımız üst düzey oyunculardan kurulu. Rakip de çok üst düzey bir futbolcu. Kimseden korkmuyoruz. Kimse de bizden korkmasın. Hiç kimseden hiçbir zaman korkmadık." ifadesini kullandı.