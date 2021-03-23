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Eski milli futbolcu vefat etti

Eski milli futbolcu , 71 yaşında hayatını kaybetti. (TFF), resmi sitesinden yayınladığı taziye mesajında, başsağlığı diledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 18:07
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman vefat etti

Eski milli futbolcu , 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde Yalman'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, 'ımızın eski futbolcusu, teknik direktör Müjdat Yalman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

A Milli Takım'da 2, 'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, 'nde futbol oynadı. 1992 yılında olan 'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.



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