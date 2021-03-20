Bizim çocuklar

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak ay-yıldızlıların 28 kişilik kadrosuna, 5 isimle F.Bahçe en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken G.Saraylı Taylan Antalyalı ve Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı. Ay-yıldızlılılar, 21 Mart Pazar günü toplanmaya başlayacak. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, ilk idmanını 22 Mart pazartesi günü yapacak.