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Bizim çocuklar

Millilerin, ’nde , ve ’yla oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. ve ilk kez kadroda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Bizim çocuklar

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA 'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 24 Mart'ta , 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta ile karşılaşacak ay-yıldızlıların 28 kişilik kadrosuna, 5 isimle en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken G.Saraylı ve Göztepeli ilk kez A Milli Takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı. Ay-yıldızlılılar, 21 Mart Pazar günü toplanmaya başlayacak. yönetimindeki Türkiye, ilk idmanını 22 Mart pazartesi günü yapacak.

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