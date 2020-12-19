Şenol Güneş: Hayallerimiz var

Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand& Sport Summit 2020'ye katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerini anlattı. Güneş, "Göreve geldiğimde de söylemiştim, ortak hayalimiz, hedefimiz olsun ve ortak çalışma yapalım. Yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. 'Bizim çocuklar' ifadesini de yerleştirdik. Milli takım herkesin ortak değeri, eleştiri yapabileceği ama değerini yok etmeyeceği yüce bir duygu olmalı" diye konuştu.

GRUPTAKİ TEK HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK

Uluslar Ligi'nde alınan sonuçları ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri değerlendiren Güneş, şunları kaydetti: "Başarısız olduğumuzu düşünüyoruz. Dünya kupası elemelerinde Hollanda, Norveç gibi rakiplerin bizden daha iyi görünmesine rağmen onlardan iyi olacağımızı düşünüyoruz. Birincilik hedefimiz var çünkü 1. takım direkt gidiyor. Benim hayalim ülkemin takımını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı kılmak ve Dünya Kupası'na katılmak."

AVRUPA BAŞARISI ÖNEMLİ

"Milli takımın, piramidin tepesi olarak düşünülmeli. Alınan sonuçlar, oyuncuların pazar payını büyütüyor. Kulüplerin Avrupa'daki başarılarını önemsiyorum. Böyle olunca oyuncu satışı yapılabiliyor."