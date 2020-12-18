Şenol Güneş: Doğru yoldayız

Türkiye Futbol Federasyonu, Çinli telefon üreticisi Vivo ile anlaşma imzaladı. Vivo, 2 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru ve 'Akıllı Telefon Ortağı' oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, salgın döneminde sponsor kazanmanın önemine vurgu yaparken, "Bu anlaşma kötü dönemde iyiye gittiğimizin işaretidir. Kimse durup dururken bir takıma böyle destek olmaz. Hem 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hem de FIFA Dünya Kupası elemelerinde bize şans getirir ve başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

KATAR'DA YERİMİZİ ALACAĞIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir de uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "İnşallah 2018 Dünya Kupası'nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası'nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte Katar'da yerimizi alacağız. Tüm motivasyonumuz, tüm çalışmalarımız, 2021 ve 2022 yılında Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılarıyla konuşulması içindir" diye konuştu.