Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: Doğru yoldayız

: Doğru yoldayız

Çinli telefon üreticisi Vivo, A ’a sponsor oldu. , “Bu dönemde destek gelmesi iyi yolda olduğumuzun işaretidir” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Şenol Güneş: Doğru yoldayız

Türkiye Futbol Federasyonu, Çinli telefon üreticisi Vivo ile anlaşma imzaladı. Vivo, 2 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru ve ' Ortağı' oldu. Teknik Direktör , salgın döneminde sponsor kazanmanın önemine vurgu yaparken, "Bu anlaşma kötü dönemde iyiye gittiğimizin işaretidir. Kimse durup dururken bir takıma böyle destek olmaz. Hem 2020 Avrupa Şampiyonası'nda hem de elemelerinde bize şans getirir ve başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

KATAR'DA YERİMİZİ ALACAĞIZ

Başkanı de uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "İnşallah 2018 Dünya Kupası'nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası'nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte 'da yerimizi alacağız. Tüm motivasyonumuz, tüm çalışmalarımız, 2021 ve 2022 yılında Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılarıyla konuşulması içindir" diye konuştu.

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