İlk maç Hollanda ile

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. İlk iki maçında grubun favorileriyle karşılaşacak olan A Milliler, Katar yolculuğuna Hollanda ile sahasında oynayarak başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24 Mart'taki bu karşılaşmadan 3 gün sonra Norveç deplasmanına gidecek. Şenol Güneş'in "zorlu rakipler" olarak nitelendirdiği Hollanda ve Norveç sınavlarını hasarsız geçersek, G Grubu'ndaki zorlu maratona güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Son maç Karadağ'da.

DE BOER'UN TARAFTAR KORKUSU

Grubun favorisi Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer eşleşmeyi değerlendirdi. Ölüm grubunda olmadıklarını ancak zor bir grupta mücadele vereceklerini belirten de Boer, Türkiye ile eşleşmenin zorluğuna dikkat çekti. Türkiye ile oynayacakları maçların seyircisiz olmasını umduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye çok güçlü ve genç bir takım. Son yıllarda yeniden ivme kazandılar. Hem Türkiye'de hem de Hollanda'da güçlü desteğe sahipler. Onlarla eşleşmek iki kez deplasman oynamak gibi. Türkiye ile ilk maçı deplasmanda oynamak isterdim, böylece seyircisiz oynanabilir" dedi.