Haberler A Milli Futbol Takımı İlk maç Hollanda ile

İlk maç ile

’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Avrupa Elemeleri’ne Portakallar’ı konuk ederek başlayacağız... Sonraki zorlu rakip Norveç ile deplasmanda olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 02:06 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
İlk maç Hollanda ile

'da düzenlenecek 2022 'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. İlk iki maçında grubun favorileriyle karşılaşacak olan A Milliler, Katar yolculuğuna ile sahasında oynayarak başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24 Mart'taki bu karşılaşmadan 3 gün sonra Norveç deplasmanına gidecek. 'in "zorlu rakipler" olarak nitelendirdiği Hollanda ve Norveç sınavlarını hasarsız geçersek, G Grubu'ndaki zorlu maratona güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Son maç Karadağ'da.

DE BOER'UN TARAFTAR KORKUSU

Grubun favorisi Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer eşleşmeyi değerlendirdi. Ölüm grubunda olmadıklarını ancak zor bir grupta mücadele vereceklerini belirten de Boer, ile eşleşmenin zorluğuna dikkat çekti. Türkiye ile oynayacakları maçların seyircisiz olmasını umduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Türkiye çok güçlü ve genç bir takım. Son yıllarda yeniden ivme kazandılar. Hem Türkiye'de hem de Hollanda'da güçlü desteğe sahipler. Onlarla eşleşmek iki kez deplasman oynamak gibi. Türkiye ile ilk maçı deplasmanda oynamak isterdim, böylece seyircisiz oynanabilir" dedi.

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