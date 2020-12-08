Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş'ten Dünya Kupası sözleri! "Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır" | A Milli Takım haberleri

'ten sözleri! "Söz konusu ise gerisi teferruattır" | A haberleri

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Elemeleri'nde düştüğü G Grubu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör , "Grup birinciliği için oynayacağız. Söz konusu ise gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 18:25
Şenol Güneş'ten Dünya Kupası sözleri! "Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır" | A Milli Takım haberleri

A Teknik Direktörü , 2022 Elemeleri kura çekimi sonrası oluşan tabloyla ilgili 'nin resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

, Norveç, Karadağ, ve Cebelitarık ile mücadele edeceklerini hatırlatan Güneş, "Rakipler hakkında tüm bilgileri toplayacağız, analizlerini yapacağız. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla iz bırakmak istiyoruz. Grup birinciliği için oynayacağız. Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hangi rakip olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle, oyunumuzla ülkemizi iyi tanıtmak amacındayız. İlk olarak 1954'te katıldığımız, 2002 yılından beri yer bulamadığımız Dünya Kupası'na gidebilmenin yolu bütün rakipleri yenmekten geçiyor; onun için gayret sarf edeceğiz. Girdiğimiz bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Hem kendimize hem futbolcularımıza hem de kalpleri bizimle birlikte atan milyonlara güveniyoruz. Bu yolda güçlükler ve zorluklarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla, bir çabanın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. 'ün söylediği gibi; 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.' Söz konusu ise gerisi teferruat olmalıdır" diye konuştu.

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