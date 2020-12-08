İşte A Milli Takımımızın rakipleri ve analizleri!

HOLLANDA: PORTAKALLAR EN DİŞLİSİ

İlk torbadan gelen Hollanda/nın kadrosu yıldızlarla dolu. Portakallarda dünyanın en iyi savunmacısı olarak görülen Virgil Van Dijk, Juventus'lu De Ligt, İnter'li De Vrij, Barçalı De Jong başta olmak üzere birçok önemli yıldızı var. Dünya futbolunda yeniden adından söz ettirmek isteyen Hollanda köklü geleceğiyle çok güçlü. Ancak biz çok daha güçlü Hollanda'yı mağlup etmiştik. Savunmaları marka isimlerden oluşuyor. Hücumda da etkili silahları var.

BABEL'İN SON KUPASI

Hollanda'da Galatasaray'da oynayan Ryan Babel de forma giyiyor. 34 yaşındaki futbolcu kariyerinde son büyük kupasını Katar'da oynamak istiyor. Portakallara tecrübesiyle büyük güç katan bir isim olan Babel'e dikkat.

NORVEÇ: HAALAND VE SÖRLOTH

Kurada 3. torbadan belki de en istemeyeceğimiz takımlardan biri geldi. Öyle bir hücum hattına sahipler ki... Dortmund'dan Haaland, eski Trabzonsporlu Sörloth, Milan'lı Hauge, King hepsi korkutucu isimler. Orta sahalarında da Real Madrid'den Odegaard, Elyounoussi gibi etkili silahları var. Galatasaray'dan Omae Elabdellaoui ve Martin Linnes de bizi yakından tanıyor. Hoca değişikliği de yaptılar. Sobakken ile çıkış arayacaklar.

KARADAĞ: SAVUNMALARINDA SIKINTI YAŞIYORLAR

Avrupa futbolunda yer edinmeye çalışan Karadağ, hücum hattı güçlü olan rakiplere karşı ciddi biçimde bocalıyorlar. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8 karşılaşmada tam 22 gol yemişlerdi. Hücumda en tehlikeli oyuncuları Stevan Jovetic. Savunmada da kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren Savic var. Dengimiz bir takım olmadıkları bir gerçek, ama ciddiye de almalıyız.

LETONYA: BU LETONYA İLE VAR BİR HESABIMIZ

Şenol Güneş'in kariyerindeki en acı karşılaşmalarından birisiydi Letonya. 1-1'in rövanşında 2-0 öne geçtiğimiz maçta Letonlar ile 2-2 berabere kalarak şoke olmuş ve Avrupa Şampiyonası'na gidememiştik. Daha öne "Çek bir Letonya" deyip onlarla eşleşmiş ancak elenmiştik. Tek galibiyetimiz de özel karşılaşmada. Şimdi Letonlar'dan rövanşı alma zamanı. Haydi çocuklar, hesabı şimdi kesin...

CEBELİTARIK: CEBELİTARIK 500 BİN EURO

Günümüz futbolunda hiçbir maç oynayarak kazanılmıyor. Ancak Cebelitarık ile Milli Takımımızı kıyaslamak mümkün bile değil. Rakibimizin oyuncu değerleri toplamı 500 bin euro. Geçmişte bu tip takımlara puan kaybedince canımız çok yandı ancak Türkiye'nin Cebelitarık'a takılması büyük futbol sürprizlerinden biri olur. Tam bir averaj takımı.