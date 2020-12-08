İlk defa kışta oynanacak

Dünya Kupası 4 yılda bir yaz aylarında yapılırdı. Kupa Katar'daki hava şartları sebebiyle ilk defa kış aylarında yapılacak. Santrası 21 Kasım 2022'de olacak. Katar'ın maçıyla başlayacak kupanın açılışı 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda yapılacak.

BÜYÜK FİNALİ 18 ARALIK'TA

Kupada 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final oynanacak. Üçüncülük maçı 17 Aralık'ta Khalifa Uluslararası Stadı'nda olacak. Final ise 18 Aralık 2022'de 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek.