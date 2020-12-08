Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrıldı. 4 Takımlar iç ve dış saha olmak üzere birbirleriyle iki kez oynayacak. 4 Bu karşılaşmalar 2021'in Mart ayında başlayıp Kasım'da bitecek. 4 Gruplarını lider tamamlayan 10 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek. 4 Grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip play-off'a çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. 4 Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak 1 takımlı play-off'ların ardından 3 takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

AVRUPA KOTASI

2022'de Katar'daki Dünya Kupası için Avrupa kıtasının 13 hakkı var. Türkiye de bu 13 ülkeden biri olmaya çalışacak.