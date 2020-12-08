Haberler A Milli Futbol Takımı 2 defa katıldık

2 defa katıldık

A Milli Futbol Takımımız 'na 3 kez gitme hakkı kazandı ancak 2 defa katıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
2 defa katıldık

1950: ÇOK MASRAF OLUR

Millerimiz, elemelerde 'yi mağlup ederek vizesi aldı. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası 'da oynanan ilk kupaya 'Masraflı olur' diyerek gidemedik.

1954: ELİNE SAĞLIK FRANCO

Elemelerde bu defa rakibimiz olmuştu. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikincisini 1-0 kazandık. 3. maç 2-2 bitince iş kuraya kaldı. Franco adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonrası Dünya Kupası'na katıldık. FINALLERDE ilk maçında 'ya 4-1 yenilen Milliler, ikinci maçta G. Kore'yi 7-0 mağlup etti. Almanya ile yine oynayan 7-2 yenilerek elendi.

2002: DÜNYA 3.'SÜ OLDUK

48 yıl sonra katıldığımız kupada tarih yazdık. Brezilya'ya 2-1 yenilen Türkiye, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. 'i 3-0 yenerek gruptan çıktık. 'da 'yı 1-0 ile geçtik. Çeyrek finalde Senegal'i altın golle eledik. Yarı finalde Brezilya'ya kaybettik. Üçüncülük maçında 'yi 3-2 devirerek büyük başarı yakaladık.
Avrupa elemeleri formatı

BİZE ULAŞIN