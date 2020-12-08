2 defa katıldık

1950: ÇOK MASRAF OLUR

Millerimiz, elemelerde Suriye'yi mağlup ederek Dünya Kupası vizesi aldı. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası Brezilya'da oynanan ilk kupaya 'Masraflı olur' diyerek gidemedik.

1954: ELİNE SAĞLIK FRANCO

Elemelerde bu defa rakibimiz İspanya olmuştu. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikincisini 1-0 kazandık. 3. maç 2-2 bitince iş kuraya kaldı. Franco adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonrası Dünya Kupası'na katıldık. FINALLERDE ilk maçında Almanya'ya 4-1 yenilen Milliler, ikinci maçta G. Kore'yi 7-0 mağlup etti. Almanya ile yine oynayan Türkiye 7-2 yenilerek elendi.

2002: DÜNYA 3.'SÜ OLDUK

48 yıl sonra katıldığımız kupada tarih yazdık. Brezilya'ya 2-1 yenilen Türkiye, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. Çin'i 3-0 yenerek gruptan çıktık. İkinci Tur'da Japonya'yı 1-0 ile geçtik. Çeyrek finalde Senegal'i altın golle eledik. Yarı finalde Brezilya'ya kaybettik. Üçüncülük maçında Güney Kore'yi 3-2 devirerek büyük başarı yakaladık.

Avrupa elemeleri formatı