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İyi şanslar Türkiye! 'nda kuralar çekiliyor

2022 Avrupa Elemeleri kuraları bugün saat 20.00’d eçekilecek. İsviçre’de gerçekleşecek olan kura çekimine A , ikinci torabdan katılacak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 01:00
İyi şanslar Türkiye! Dünya Kupası'nda kuralar çekiliyor

2022 Avrupa Elemeleri kuraları bugün saat 20.00'de İsviçre'nin başkenti Zürih'te çekilecek. A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan girecek. Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak. Eleme maçları 2021 mart ile kasım arasında oynanacak. (Takvim)

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