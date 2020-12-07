Haydi hayırlısı!

Katar'da gerçekleştirilecek olan 2022 FIFADünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Zürih kentinde saat 20.00'de başlayacak kura çekiminde A Milli Takım 2. torbada yer alacak. 55 ülkenin yer alacağı gruplarda; takımlar iki kez kozlarını paylaşacak. Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, direkt olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya haz kazanacak. Grup ikincisi olacak 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise playoff maçlarına çıkarak finaller için vize arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.