Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

2022 kura çekimi torbalarını açıkladı! ...

Son dakika haberine göre , 7 Aralık'ta 'de gerçekleştirilecek 2022 kura çekiminin torbalarını duyurdu. Buna göre, A Milli Futbol Takımı kura çekimine 2. torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:32 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 14:11
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

, 2022 'nin kura çekimi öncesi ülkelerin yer alacağı torbaları açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, , Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı. İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

2. torba: TÜRKİYE, , Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi torbalarını açıkladı! Türkiye...

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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