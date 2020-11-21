Hedef hep zirve

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, "Emre bize büyük gurur yaşattı ve milletimizin yüzünü güldürdü. Başarıları yarınlarımız adına ümit verdi. İzmir depremi, Emre yarışlarda mücadele ederken yaşandı. Emre'nin yaşadığı üzüntüyü ve gayretlerini görmekten heyecan duydum" diye konuştu.



YÜZMEDE İLKLERİ YAŞIYORUZ

Yüzme branşında ilklerin yaşandığını söyleyen Bakan Kasapoğlu bu başarının tesadüf olmadığını aktardı. Bakan Kasapoğlu, "Tokyo'ya 6 yüzücü gönderiyoruz. Madalya ile döneceğimize inancım tam. Emre'nin 3 Avrupa rekoru var, dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum. Serbest dalışta Fatma Uruk kardeşimiz 3 rekor kırdı. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. İlk hedefimiz 100 bini aştık, 2020 hedefimiz 1 milyondu, pandemiye rağmen bunu da aşacağız" dedi.



35 GÜN UNUTULMAZDI

Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı ise unutulmaz bir 35 gün geçirdiğini ifade etti. 23 yaşındaki sporcu, "Milletimizin desteğini hissettim. Bu da bize ayrı bir güç verdi. Yüzümüzün akıyla döndük. Çok güzel karşılandık. Ülke olarak amatör branşlarda güzel bir ivmeyle gidiyoruz. Yurt dışında parmakla gösterilir pozisyondayız"diye konuştu.