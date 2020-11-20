Milli hüsran

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu yine son sırada tamamladı. Geçen yıl UEFA'nın format değişikliğine gidip ligden düşmeyi kaldırmasının ardından B Ligi'nde kalan ay-yıldızı ekip, bu kez C Ligi'ne düştü. Türkiye, grup liderliği ve A Ligi'ne yükselme hedefiyle çıktığı maçta önceki gün deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup olunca 6 puanda kaldı. Ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Sırbistan'ın ikili averajda gerisinde olduğu için son sıraya geriledi.



10 MAÇTA 6 PUAN TOPLAYABİLDİ

Milli takımın iki maçta da gol atamadan mağlup olduğu ve 6 puan verdiği Macaristan ise 11 puanla grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar böylece ikinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansıyla yine hayal kırıklığına sebep oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde iki sezonda toplam 10 maç oynayan Türkiye, yalnızca 2 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez mağlup olan milliler, 3 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 10 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.



TEK GALiBiYET 10 KiŞiLiK RUSYA'YA

Ay-yıldızlı ekip, bu sezon grup maçlarına sahasında 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başladı. Sonraki 3 maçta sırasıyla deplasmanda Sırbistan ile 0-0, Moskova'da Rusya ile 1-1 ve İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kalan milliler, gruptaki ilk ve tek galibiyetini İstanbul'da oynanan maçta Rusya'yı 3-2 yenerek elde etti. Bu maçta Rusya 1-0 öndeyken, 24. dakikada Semenov'un gördüğü kırmızı kart sonrası 66 dakikayı 10 kişi oynadı.



GEÇEN SEZON iSVEÇ

Türkiye, turnuvanın ilk sezonunda B Ligi 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile yer aldı. Oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden milliler, tek galibiyet alabildi. A Milliler, İsveç deplasmanında son bölümüne 2-1 geride girdiği maçta, Emre Akbaba'nın 88 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle maçı 3-2 kazanmıştı.