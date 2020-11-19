Haberler A Milli Futbol Takımı Play-off biletini kaçırdık

Play-off biletini kaçırdık

Altın jenerasyonumuz ve usta teknik direktörümüz ’ten daha fazlasını bekliyorduk. Sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. C Ligi’ne geriledik.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:34 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Play-off biletini kaçırdık

Milli Takımımız dün o kadar önemli bir avantajı kaçırdı ki... 'ın 'yı farklı mağlup etmesiyle birlikte tek yapmamız gereken 'ı deplasmanda devirmekti. Böylece grup liderliğini elde edecektik. Hem Uluslar A Ligi'ne yükselecektik hem de 'na yükselmek için play-off oynama şansını kazanacaktık. Grubu lider bitirebilsek; , , , , , Çekya ve Galler'den 6'sı Dünya Kupası eleme grubunu ilk 2'de bitirirse playoff'u garantileyecektik. Ancak biz bu maçı maalesef kaybettik.

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