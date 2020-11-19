Play-off biletini kaçırdık

Milli Takımımız dün o kadar önemli bir avantajı kaçırdı ki... Sırbistan'ın Rusya'yı farklı mağlup etmesiyle birlikte tek yapmamız gereken Macaristan'ı deplasmanda devirmekti. Böylece grup liderliğini elde edecektik. Hem Uluslar A Ligi'ne yükselecektik hem de Dünya Kupası'na yükselmek için play-off oynama şansını kazanacaktık. Grubu lider bitirebilsek; İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, Avusturya, Çekya ve Galler'den 6'sı Dünya Kupası eleme grubunu ilk 2'de bitirirse playoff'u garantileyecektik. Ancak biz bu maçı maalesef kaybettik.