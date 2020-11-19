Özeleştiri yapmalıyız

A Milli Takım'ın yıldızlarından Merih Demiral, çok üzgün olduklarını ve istedikleri sonu başaramadıklarını ifade etti. Özeleştiri yapmaları gerektiğini kaydeden 22 yaşındaki stoper, "İstediğimiz gibi bitmedi, gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı ama özeleştiri yapmamız gerekiyor. Bugün bunu sahada gördük. Kendimizi eleştirmemiz lazım. Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı, bundan sonra da yaşatacak inşallah. Önümüzdeki günlerde bundan ders alarak çok iyi çalışacağız" ifadelerini kullandı. İyi oynamadıklarını kabul eden Merih, "Bu takım bu futbolu oynayacak bir takım değil. Büyük ülke takımlarına karşı gücümüzü göstermiştik. Yine aynı noktaya geleceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.