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Küme düştük

Altın jenerasyonumuz ve usta teknik direktörümüz ’ten daha fazlasını bekliyorduk. Sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. C Ligi’ne geriledik.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:33 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Küme düştük

A , Uluslar B Ligi'nin son maçında deplasmanında aradığını bulamadı. Aslında ilk devre sonunda sahada istediklerimizi yapamasak da işler istediğimiz gibi gidiyordu. devreyi karşısında 4-0 önde tamamlamıştı. Bu da ikinci devre alacağımız bir galibiyetin bizi Uluslar A Ligi'ne çıkaracağı anlamına geliyordu. Ancak tutuk oyun ikinci devrede de devam etti. Siger ve Kasımpaşalı Varga'nın golleriyle Macarlar'a 2-0 yenildik.

YENİ RAKİPLER GÜÇSÜZ
, Macaristan deplasmanında aldığı 2-0'lık üzücü mağlubiyetle Uluslar C Grubu'na düşmüş oldu. Zirveyi hedefleyip A Ligi'ne yükselmeyi beklerken, C Ligi'ne düşmemizle birlikte yeni rakiplerimiz de belirlendi. Artık çok daha düşük seviyedeki takımlarla mücadele edeceğiz. İşte yeni rakiplerimizden bazıları: , Lüksemburg, , Makedonya, , Belarus, Litvanya, , , Slovakya, , Faroe Adaları, Cebelitarık.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK
Deneyimli çalıştırıcı Macaristan deplasmanına 4 değişiklik yaparak çıkmak zorunda kaldı. Şenol Güne, Rusya ile oynanan grup maçından 4 futbolcuyu değiştirdi. Cezalı ve sakatlığı olan Zeki Çelik forma giymedi. ve Okay Yokuşlu ise Güneş'in tercihi ile yedek kulübesindeydi. Tecrübeli çalıştırıcı 4 ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

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