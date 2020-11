Küme düştük

A Milli Takım, Uluslar B Ligi'nin son maçında Macaristan deplasmanında aradığını bulamadı. Aslında ilk devre sonunda sahada istediklerimizi yapamasak da işler istediğimiz gibi gidiyordu. Sırbistan devreyi Rusya karşısında 4-0 önde tamamlamıştı. Bu da ikinci devre alacağımız bir galibiyetin bizi Uluslar A Ligi'ne çıkaracağı anlamına geliyordu. Ancak tutuk oyun ikinci devrede de devam etti. Siger ve Kasımpaşalı Varga'nın golleriyle Macarlar'a 2-0 yenildik.



YENİ RAKİPLER GÜÇSÜZ

Türkiye, Macaristan deplasmanında aldığı 2-0'lık üzücü mağlubiyetle Uluslar C Grubu'na düşmüş oldu. Zirveyi hedefleyip A Ligi'ne yükselmeyi beklerken, C Ligi'ne düşmemizle birlikte yeni rakiplerimiz de belirlendi. Artık çok daha düşük seviyedeki takımlarla mücadele edeceğiz. İşte yeni rakiplerimizden bazıları: Azerbaycan, Lüksemburg, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Belarus, Litvanya, Kosova, Kuzey İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Faroe Adaları, Cebelitarık.



GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Deneyimli çalıştırıcı Macaristan deplasmanına 4 değişiklik yaparak çıkmak zorunda kaldı. Şenol Güne, Rusya ile oynanan grup maçından 4 futbolcuyu değiştirdi. Cezalı Cengiz Ünder ve sakatlığı olan Zeki Çelik forma giymedi. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise Güneş'in tercihi ile yedek kulübesindeydi. Tecrübeli çalıştırıcı 4 ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.