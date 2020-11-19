A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuça grubu sonuncu bitirdi.

Macaristan'a mağlup olarak grup maçlarını tamamlayan A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı, 7 Aralık'ta Zürih'te yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

Şu anda Avrupa takımları arasında 17. sırada olan A Milli Takım'ımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti. Belçika

Fransa

İngiltere

Portekiz

İspanya

Hırvatistan

Almanya

Danimarka

İtalya

Hollanda

2. torbada A Milli Takım ile birlikte toplam 10 takımın yeri netleşti. Türkiye

İsviçre

Polonya

İsveç

Galler

Ukrayna

Avusturya

Sırbistan

Slovakya

Romanya

7 Aralık'taki kurada ay-yıldızlıların, 3. torbada olabilecek olası rakipleri şu şekilde: Rusya

Macaristan

İrlanda Cumhuriyeti

Çekya

Norveç

Kuzey İrlanda

İzlanda

İskoçya

Yunanistan

Finlandiya

A Milliler'in 4. torbadaki 10 muhtemel rakibi ise şöyle: Bosna-Hersek

Slovenya

Karadağ

Kuzey Makedonya

Arnavutluk

Bulgaristan

İsrail

Belarus

Gürcistan

Lüksemburg

5. torbadaki muhtemel rakiplerimiz: Azerbaycan Faroe Adaları

Ermenistan

Güney Kıbrıs

Estonya

Kazakistan

Kosova

Litvanya

Letonya

Andorra

6. ve son torbada yer alan 5 takım ise şu şekilde: Malta

Moldova

Lihtenştayn

Cebelitarık

San Marino