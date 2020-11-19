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A Milli Futbol Takımı'nın elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A , Uluslar Ligi'nde deplasmanında beklemediği bir mağlubiyet yaşadı ve C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlı ekibin, 2022 Avrupa Elemeleri için yapılacak kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden bazıları da belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 07:05 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 07:37
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuça grubu sonuncu bitirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

'a mağlup olarak grup maçlarını tamamlayan A Milliler, Elemeleri'ne 2. torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 7 Aralık'ta Zürih'te yapılacak 2022 Avrupa Elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şu anda Avrupa takımları arasında 17. sırada olan A 'ımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti.

Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

2. torbada A ile birlikte toplam 10 takımın yeri netleşti.

Türkiye
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Sırbistan
Slovakya
Romanya

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

7 Aralık'taki kurada ay-yıldızlıların, 3. torbada olabilecek olası rakipleri şu şekilde:

Rusya

İrlanda Cumhuriyeti
Çekya
Norveç
Kuzey İrlanda
İzlanda
İskoçya
Yunanistan
Finlandiya

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milliler'in 4. torbadaki 10 muhtemel rakibi ise şöyle:

Bosna-Hersek
Slovenya
Karadağ
Kuzey Makedonya
Arnavutluk
Bulgaristan
İsrail
Belarus
Gürcistan
Lüksemburg

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

5. torbadaki muhtemel rakiplerimiz:

Azerbaycan

Faroe Adaları

Ermenistan
Güney Kıbrıs
Estonya
Kazakistan
Kosova
Litvanya
Letonya
Andorra

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

6. ve son torbada yer alan 5 takım ise şu şekilde:

Malta
Moldova
Lihtenştayn
Cebelitarık
San Marino

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

55 takımın katılacağı kura çekiminde; 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak için bilet alacak. Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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