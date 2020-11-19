A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuça grubu sonuncu bitirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuça grubu sonuncu bitirdi.
Macaristan'a mağlup olarak grup maçlarını tamamlayan A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan katılacak.
A Milli Futbol Takımı, 7 Aralık'ta Zürih'te yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.
Şu anda Avrupa takımları arasında 17. sırada olan A Milli Takım'ımızın 1. torbadan rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti.
Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda
2. torbada A Milli Takım ile birlikte toplam 10 takımın yeri netleşti.
Türkiye
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Sırbistan
Slovakya
Romanya
7 Aralık'taki kurada ay-yıldızlıların, 3. torbada olabilecek olası rakipleri şu şekilde:
Rusya
Macaristan
İrlanda Cumhuriyeti
Çekya
Norveç
Kuzey İrlanda
İzlanda
İskoçya
Yunanistan
Finlandiya
A Milliler'in 4. torbadaki 10 muhtemel rakibi ise şöyle:
Bosna-Hersek
Slovenya
Karadağ
Kuzey Makedonya
Arnavutluk
Bulgaristan
İsrail
Belarus
Gürcistan
Lüksemburg
5. torbadaki muhtemel rakiplerimiz:
Azerbaycan
Faroe Adaları
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Estonya
Kazakistan
Kosova
Litvanya
Letonya
Andorra
6. ve son torbada yer alan 5 takım ise şu şekilde:
Malta
Moldova
Lihtenştayn
Cebelitarık
San Marino
55 takımın katılacağı kura çekiminde; 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak. Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.