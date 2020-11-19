2020'de dibe çöktük

A MilliFutbol Takımı her açıdan kabus gibi geçen 2020 yılını yenilgiyle noktaladı. Bu seneye EURO 2020'de sahne alma hayaliyle giren ancak koronavirüs nedeniyle yaklaşık 9 ay bir araya gelemeyen Türkiye kötü bir performans çizdi. UEFA Uluslar Ligi'ne 1-0'lık Macaristan mağlubiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, ardından grupta Rusya ile bir kez, Sırbistan ile iki kez olmak üzere toplam üç beraberlik yaşadı. Hazırlık maçlarında dünya devleri Almanya ve Hırvatistan ile karşılaşan milliler sahadan 3-3'lük skorlarla ayrıldı. Sadece 15 Kasım'daki Rusya karşılaşmasında 3-2'lik galibiyet gören Türkiye, 2020 macerasını başladığı gibi bitirdi. Kırmızı-beyazlılar Macaristan'a bir kez daha kaybederek milyonları sevindiremedi.