Haberler A Milli Futbol Takımı 2020'de dibe çöktük

2020'de dibe çöktük

A , kabus gibi geçen yılda sadece 1 galibiyet alabildi. 5 beraberlik, 2 yenilgi gördü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:39 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
2020'de dibe çöktük
A Milli Futbol Takımı her açıdan kabus gibi geçen 2020 yılını yenilgiyle noktaladı. Bu seneye EURO 2020'de sahne alma hayaliyle giren ancak koronavirüs nedeniyle yaklaşık 9 ay bir araya gelemeyen kötü bir performans çizdi. Uluslar Ligi'ne 1-0'lık mağlubiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, ardından grupta ile bir kez, ile iki kez olmak üzere toplam üç beraberlik yaşadı. Hazırlık maçlarında dünya devleri ve Hırvatistan ile karşılaşan milliler sahadan 3-3'lük skorlarla ayrıldı. Sadece 15 Kasım'daki Rusya karşılaşmasında 3-2'lik galibiyet gören Türkiye, 2020 macerasını başladığı gibi bitirdi. Kırmızı-beyazlılar Macaristan'a bir kez daha kaybederek milyonları sevindiremedi.
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