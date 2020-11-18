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- maçını değerlendirdi: Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu!

A Teknik Direktörü , 2-0 mağlup olup küme düştüğümüz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının kazanma arzusunun yeterli olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 01:17
Şenol Güneş Macaristan - Türkiye maçını değerlendirdi: Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu!

A Teknik Dİrektörü , 2-0 mağlup olduğumuz maçını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Macarsitan'ın daha iyi oynadığını belirtip, oyuncularının performansını eleştirdi.

"GÜCÜMÜZÜ YANSITAMADIK"

Güneş şu ifadelere yer verdi: Hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık.

"OYUNUMUZ KAZANMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİ"

Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi."

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