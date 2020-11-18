Macaristan Türkiye maçı CANLI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçına Macaristan deplasmanında çıktı. Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Enes Ünal, Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü mücadelede forma giymiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

MACARİSTAN-TÜRKİYE CANLI





MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

NASIL LİDER OLURUZ?

A Milli Takım'ın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

.Macaristan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 22.45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 14. RANDEVUDA!

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

A MİLLİ TAKIM'IN 586. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 586. karşılaşmasına çıktı. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 70. MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında 70. karşılaşmasına çıktı. Milli Takım'ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 49'u resmi, 20'si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı.