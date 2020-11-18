A Milli Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2020 dört gözle bekleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen turnuvada mücadele edecek takımların piyasa değerleri belli oldu. İşte ilk 10 takım...
DANİMARKA (292.3 MİLYON EURO)
A Milli Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2020 dört gözle bekleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen turnuvada mücadele edecek takımların piyasa değerleri belli oldu. İşte ilk 10 takım...
DANİMARKA (292.3 MİLYON EURO)
HIRVATİSTAN (353.6 MİLYON EURO)
HOLLANDA (468.5 MİLYON EURO)
İTALYA (656.5 MİLYON EURO)
BELÇİKA (684.3 MİLYON EURO)
ALMANYA (737.5 MİLYON EURO)
PORTEKİZ (762.5 MİLYON EURO)
İSPANYA (842.5 MİLYON EURO)
FRANSA (1.04 MİLYAR EURO)
İNGİLTERE (1.40 MİLYAR EURO)
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Öte yandan A Milli Takım'ımız, 200.4 milyon euro değerle EURO 2020'ye katılan ülkeler arasında 14. sırada bulunuyor.