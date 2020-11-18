Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım? Türkiye'nin sırası...

'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım? 'nin sırası...

A Milli Futbol Takım'ımızın da mücadele edeceği , büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, EURO 2020'ye katılacak takımlarda en pahalısı hangisi? , kaçıncı sırada? İşte o liste...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:52
EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

A Milli Takımımızın da mücadele edeceği dört gözle bekleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen turnuvada mücadele edecek takımların piyasa değerleri belli oldu. İşte ilk 10 takım...

DANİMARKA (292.3 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

HIRVATİSTAN (353.6 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

HOLLANDA (468.5 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

İTALYA (656.5 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

BELÇİKA (684.3 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

ALMANYA (737.5 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

PORTEKİZ (762.5 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

İSPANYA (842.5 MİLYON EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

FRANSA (1.04 MİLYAR EURO)

EURO 2020'ye katılan ülkelerde en pahalısı hangi takım?

İNGİLTERE (1.40 MİLYAR EURO)

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Öte yandan A Milli Takım'ımız, 200.4 milyon euro değerle 'ye katılan ülkeler arasında 14. sırada bulunuyor.

BİZE ULAŞIN