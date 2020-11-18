A Milli Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2020 dört gözle bekleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen turnuvada mücadele edecek takımların piyasa değerleri belli oldu. İşte ilk 10 takım...



DANİMARKA (292.3 MİLYON EURO)