A Milli Takım'ımız Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli Takımımız, Macaristan sınavı hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Rusya mücadelesinde forma giyen isimler yenileme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşuların ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren ay-yıldızlılar ardından yarı sahada çift kalede maç yaptı. Ardından şut denemeleri ile antrenman sona erdi. İdman sırasında oyuncularımızın neşeli halleri gözden kaçmadı.



CENK TOSUN FORMUNDA

Rusya maçında penaltıdan 3. golümüzü atan Cenk Tosun, Macaristan sınavında da önemli ayaklarımızdan olacak. Üst üste attığı gollerle motivasyonu üst seviyede olan 29 yaşındaki forvet, yarınki maç içinde gol sözü veriyor.



YAZICI İLK 11'E YAKIN

Rusya karşısında 86. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı'nın yarınki maça 11 başlaması bekleniyor. Güneş'in Lille'de gösterdiği performansla çıtayı yükselten tecrübeli ortayı 11 başlatıp Hakan'ı dinlindermeyi düşündüğü ifade ediliyor.