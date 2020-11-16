Asistan Caner

3 yıl aradan sonra A Milli Takım formasını yeniden giyen Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Caner Erkin, performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki futbolcu Türkiye'nin son 2 maçında yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli sol bek, oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada Kenan Karaman'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı. Milli yıldız, böylece Milli Takım'da çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Sol kanatta basmadık yer bırakmayan, mücadelesiyle alkış alan Caner hem hücum hem savunmada önemli işler yaptı. Hırvatistan karşılaşmasında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, Rusya karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı. Milli forma altında 55. maçına çıkan Caner'in 2 golü, 11 asisti var.

ZEKİ BİTİREMEDİ

Sağ bek Zeki Çelik maçı bitiremedi. 23 yaşındaki futbolcu bir pozisyon sonrası sakatlanınca 64. dakikada yerini Ozan Kabak'a bıraktı. Zeki oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans gösterdi. Usta kramponun durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.