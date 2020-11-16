Haberler A Milli Futbol Takımı Asistan Caner

Asistan Caner

Caner güzel oyununu taçlandırdı. Kenan’ın attığı golde adrese teslim pasla asist yaptı. Milli forma ile çık tığı son 2 maçta da gol pası verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:48 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Asistan Caner

3 yıl aradan sonra A formasını yeniden giyen 'nin deneyimli sol beki , performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki futbolcu 'nin son 2 maçında yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli sol bek, oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada 'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı. Milli yıldız, böylece Milli Takım'da çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Sol kanatta basmadık yer bırakmayan, mücadelesiyle alkış alan Caner hem hücum hem savunmada önemli işler yaptı. Hırvatistan karşılaşmasında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı. Milli forma altında 55. maçına çıkan Caner'in 2 golü, 11 asisti var.

ZEKİ BİTİREMEDİ

Sağ bek Zeki Çelik maçı bitiremedi. 23 yaşındaki futbolcu bir pozisyon sonrası sakatlanınca 64. dakikada yerini Ozan Kabak'a bıraktı. Zeki oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans gösterdi. Usta kramponun durumu bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.

BİZE ULAŞIN