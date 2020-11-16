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A maçı hazırlıklarına başladı

Uluslar Ligi'nde Çarşamba günü 'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, zorlu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:52
A Milli Takım Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Çarşamba günü deplasmanda 'la karşılaşacak A , müsabakanın hazırlıklarına bu akşam Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

ile dün oynanan maça ilk 11'debaşlayan futbolcular, tesisin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas çalışması ve daralanda çift kale yapıldı. Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü idmanın ilk bölümünü takım arkadaşlarıyla geçirdikten sonra çift kalede yer almadı. Çağlar, kendisi için hazırlanan bireysel program dâhilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar'ın bu akşamki antrenmanını A Milli Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Takım kafilesi, yarın (17 Kasım) saat 12.00'de Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat edecek.


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