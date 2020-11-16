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A 'mız karşısında 3 ihtimalli maça çıkacak! Eğer yenersek...

Uluslar Ligi'de A 'mız sahasında konuk ettiği 'yı 3-2'lik skorla yenerek puanını 6'ya çıkardı. Bu galibiyetle grupta iddialı bir konuma gelen , karşısında 3 ihtimalli maça çıkacak. Milli Takım'ın A Ligi'ne çıkma, C Ligi'ne düşme şansının yanı sıra B Grubu'nda kalma şansı da bulunuyor. İşte o ihtimaller...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:06
A Milli Futbol Takımı'mız Macaristan karşısında 3 ihtimalli maça çıkacak! Eğer yenersek...

A 'mız karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle birlikte grupta iddialı konuma geldi. 4 takımın yer aldığı grupta sadece lider olan takım bir üst lige ( Uluslar A Ligi) çıkabiliyor.

Grupta son maçlar öncesi puan tablosu şu şekilde:

1- Rusya (8 puan)
2- (8 puan)
3- (6 puan)
4- (3 puan)

son maçta Macaristan'ın konuğu olacak. Sırbistan ise evinde Rusya'yı konuk edecek.

1- A LİGİ'NE YÜKSELME ŞANSI!

Biz Macaristan'ı yener, Rusya da Sırbistan maçında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edeceğiz.

Rusya'nın Sırbistan ile berabere kalması da bize yetiyor zira ikili averajda onlara üstünlüğümüz var (1-1 ve 3-2).

Bizim adımıza en iyi senaryo bu. Peki kötü senaryoda neler var?

2- C LİGİ'NE DÜŞEBİLİRİZ!

Kötü senaryo ise bizim Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi. Bu durumda Sırbistan, bizimle puanını eşitliyor (6) ve ikili averajla bizi ekarte ediyor. (Not: İçeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalmıştık. Deplasman golü avantajıyla önümüze geçiyorlar.)

Bu senaryoda grubu son sırada bitiyoruz ve UEFA Uluslar C Ligi'ne düşüyoruz.

3- B LİGİ'NDE KALMA SENARYOLARI!

Macaristan karşısında alınacak beraberlikte ise grubu 3. sırada bitireceğiz. Yani bu, ne bir üst lige terfi edeceğiz ne de bir alt lige düşeceğiz demek. Yukarıda bahsi geçen sonuçlar haricinde alınacak her sonuçta da yine B Ligi'nde kalacağız. (Ajansspor)

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