A Milli Futbol Takımı'mız Macaristan karşısında 3 ihtimalli maça çıkacak! Eğer yenersek...

A Milli Futbol Takımı'mız Rusya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle birlikte grupta iddialı konuma geldi. 4 takımın yer aldığı grupta sadece lider olan takım bir üst lige (UEFA Uluslar A Ligi) çıkabiliyor.

Grupta son maçlar öncesi puan tablosu şu şekilde:

1- Rusya (8 puan)

2- Macaristan (8 puan)

3- Türkiye (6 puan)

4- Sırbistan (3 puan)

Milli Takım son maçta Macaristan'ın konuğu olacak. Sırbistan ise evinde Rusya'yı konuk edecek.

1- A LİGİ'NE YÜKSELME ŞANSI!

Biz Macaristan'ı yener, Rusya da Sırbistan maçında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edeceğiz.

Rusya'nın Sırbistan ile berabere kalması da bize yetiyor zira ikili averajda onlara üstünlüğümüz var (1-1 ve 3-2).

Bizim adımıza en iyi senaryo bu. Peki kötü senaryoda neler var?

2- C LİGİ'NE DÜŞEBİLİRİZ!

Kötü senaryo ise bizim Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi. Bu durumda Sırbistan, bizimle puanını eşitliyor (6) ve ikili averajla bizi ekarte ediyor. (Not: İçeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalmıştık. Deplasman golü avantajıyla önümüze geçiyorlar.)

Bu senaryoda grubu son sırada bitiyoruz ve UEFA Uluslar C Ligi'ne düşüyoruz.

3- B LİGİ'NDE KALMA SENARYOLARI!

Macaristan karşısında alınacak beraberlikte ise grubu 3. sırada bitireceğiz. Yani bu, ne bir üst lige terfi edeceğiz ne de bir alt lige düşeceğiz demek. Yukarıda bahsi geçen sonuçlar haricinde alınacak her sonuçta da yine B Ligi'nde kalacağız. (Ajansspor)