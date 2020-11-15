Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Rusya maçı CANLI | Milli maç hangi kanalda?

maçı CANLI | Milli maç hangi kanalda?

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy ’nda oynanan mücadeleyi Polonya Federasyonu'ndan yönetiyor. 1'den canlı olarak yayınlanan müsabaka A Milli Futbol Takım'ımız için büyük önem taşıyor. 4 maç sonunda 3 puanı olan Millilerimiz lideri devirerek şansını artırmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 21:29
Türkiye Rusya maçı CANLI | Milli maç hangi kanalda?

Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpıyor. ve öğrencileri 'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede 'yı konuk ediyor. Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bu önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

TÜRKİYE - RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, , Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Uluslar Ligi'nde ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği maç saat 20.00'de başladı. Müsabaka 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede düdük çalıyor.

RUSYA KARŞISINDA İLK PEŞİNDEYİZ
Türkiye ile Rusya 8. defa karşı karşıya geliyorlar. 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldık hiç kazanamadık. SSCB döneminde ise 15 maçın 12'sini kaybetmiştik. 3 defa da galip gelmiştik.

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