Türkiye Rusya maçı CANLI | Milli maç hangi kanalda?

Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpıyor. Şenol Güneş ve öğrencileri Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Rusya'yı konuk ediyor. Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bu önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





TÜRKİYE - RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği maç saat 20.00'de başladı. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede Szymon Marciniak düdük çalıyor.

RUSYA KARŞISINDA İLK PEŞİNDEYİZ

Türkiye ile Rusya 8. defa karşı karşıya geliyorlar. 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldık hiç kazanamadık. SSCB döneminde ise 15 maçın 12'sini kaybetmiştik. 3 defa da galip gelmiştik.