Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Rusya | CANLI ( İlk 11'ler belli oldu )

- | CANLI ( İlk 11'ler belli oldu )

Uluslar B Ligi 3. Grup maçında ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy ’nda oynanacak olan mücadeleyi Polonya Federasyonu'ndan yönetecek. 1'den canlı olarak yayınlanacak olan müsabaka A Milli Futbol Takım'ımız için büyük önem taşıyor. 4 maç sonunda 3 puanı olan Millilerimiz lideri devirerek şansını artırmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 18:56
Türkiye - Rusya | CANLI ( İlk 11'ler belli oldu )

Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpacak. ve öğrencileri 'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede 'yı konuk edecek. Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bugünkü önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş de öğrencilerini bu yönde motive ediyor.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Uluslar Ligi'nde ile Rusya'nın karşı karşıya geleceği maç 15 Kasım Pazar günü 20.00'de başlayacak. Müsabaka 1'den canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede düdük çalacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, , Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev.

HÜCUMDA İYİYİZ
Türkiye, Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlılarımız bu maçta hücumda etkili olurken savunmada yine basit hatalar yaptık. 3-3 biten maçın ardından Şenol Güneş idmanlarda defanstaki problemleri çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Uluslar Ligi statüsüne göre ilk sırayı alan takım bir üst lige yükseliyor. Sonuncu olan takım ise alt lige düşüyor.

RUSLARI HİÇ YENEMEDİK
Türkiye ile Rusya 8. defa karşı karşıya gelecekler. 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldık hiç kazanamadık. SSCB döneminde ise 15 maçın 12'sini kaybetmiştik. 3 defa da galip gelmiştik..

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