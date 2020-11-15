Artık çok daha iyiyiz

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya sınavı öncesi yaptığı basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı. Usta hoca "Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım" dedi. "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.. Hijyene önem vermeliyiz. Sağlıklı oyunculardan kadro yapıyoruz. Önce futbolcularımızın sağlığını sonra maçı kazanmayı düşünüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hepimiz dikkat etmeliyiz" ifadesini kullanan usta hoca, Hırvatistan maçında Vida ile teması için de şunları söyledi: "İstiklal Marşı'ndan sonra maskeyi çıkarırken Vida geldi, aksilik oldu. Gelirken yine de ben kaçarak durdum. O sarılmayı seviyor, herkesle sarıldı zaten. Yapacak bir şey yok." Güneş ayrıca takımı form durumu için "Şu an, geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarına göre daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.