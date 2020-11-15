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A Milli Takım'ın 2022 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

'nde 'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takımımızın 2022 elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılması kesinleşti. Kura çekimi 7 Aralık'ta 'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:04
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

A , Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında 'yı 3-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlıların, bu sonucun ardından 2022 Avrupa elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.

A Milliler, 7 Aralık tarihinde 'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

Şu ana kadar kesinleşen torbalar şu şekilde:

1. TORBA

Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda

2. TORBA

İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya

7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın yer alacağı da kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.

10 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK
55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. 10 grubu lider tamamlayacak 10 takım 'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

PLAY-OFF'TAN 3 TAKIM BİLET ALACAK
Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte 'nden gelecek 2 takım ise play-off maçları oynayacak ve buradan çıkan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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