Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Rusya'yı konuk edecek. Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bugünkü önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş de öğrencilerini bu yönde motive ediyor.



TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya geleceği maç 15 Kasım Pazar günü 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede Szymon Marciniak düdük çalacak.



TÜRKİYE - RUSYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Ozan Tufan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Deniz, Cenk.



RUSYA: Guilherme, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov, Miranchuk, Kuzyaev, Fomin, Ionov, Cheryshev, Chalov.



HÜCUMDA İYİYİZ

Türkiye, Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlılarımız bu maçta hücumda etkili olurken savunmada yine basit hatalar yaptık. 3-3 biten maçın ardından Şenol Güneş idmanlarda defanstaki problemleri çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Uluslar Ligi statüsüne göre ilk sırayı alan takım bir üst lige yükseliyor. Sonuncu olan takım ise alt lige düşüyor.



RUSLARI HİÇ YENEMEDİK

Türkiye ile Rusya 8. defa karşı karşıya gelecekler. 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldık hiç kazanamadık. SSCB döneminde ise 15 maçın 12'sini kaybetmiştik. 3 defa da galip gelmiştik.