Son dakika | Şenol Güneş: Vida olayında ilgili yerlere başvuru yaptık

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü oynanacak Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşini aşkla yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Futbola başlarken benim de hayallerim vardı. Sonuç olarak çağırdılar geldik; çağırmadılar görev almadık. Hem oyuncu hem teknik adam olarak görevimizi yaptık. Ait olma duygusuyla, işimi aşkla yaptım." dedi.

"YARIŞ DEVAM EDİYOR"

Güneş, Rusya maçı hakkında ise, "Rusya maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için önemli. Puan ve sıralama açısından, moral açısından, her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olacak. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Rusya iyi bir takım, dinamik bir takım. Yarış devam ediyor, yarınki maçı kazanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"VIDA'DAN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Şenol Güneş, Hırvatistan maçındaki çok tartışılan Domagoj Vida skandalıyla ilgili de, "Sağlıklı oyuncularla biz kadro oluşturuyoruz. Önce sporcularımızın sağlığı gelir. Vida olayında ise ilgili yerlere başvuru yaptık. Test sonucunun sabah çıkması gerekirdi, maç esnasında değil. Konuyu maç sonunda öğrendik. Vida bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Ben tam maskemi çıkartırken Vida yanıma geldi. Kendimi korumaya çalıştım ancak Vida sarılmayı sever." diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Kadro ile ilgili de konuşan Güneş, "Abdülkadir'in sakatlığı var. Orkun ve Mert'in sakatlığı var. Çağlar zaten sakat olarak gelmişti. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Takımla antrenmanlara katılmadı. Burak cezalı. Onlar dışında tüm oyuncular antrenmana katılıyor. Bir pozitif, bir negatif oluyor. Tam olarak biz de bilemiyoruz, kafamız karışıyor. Ligde de böyle durumlar mevcut. Allah kimsenin başına vermesin. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkesin dikkatli olması lazım. Bize verilen görevleri izin verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Aleksandr Sobolev'in kadroda olması hakkındaki soruya ise tecrübeli teknik direktör, "Dyzuba yerine alınan bir oyuncu Sobolev. Rusya'nın iç olayları ile alakalı bir durum. Moldova maçını izledim ama o müsabakayla bu maçın atmosferi aynı olmaz. Ama Rusya o maçta tamamen üstündü 0-0 berabere kalsa bile" cevabını verdi.