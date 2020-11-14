Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: Rusya maçında kazanma duygumuz en üst seviyede olacak

: maçında kazanma duygumuz en üst seviyede olacak

A Güneş, 'nde oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, "Rusya maçı puan ve sıralama açısından çok önemli. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:21
Şenol Güneş: Rusya maçında kazanma duygumuz en üst seviyede olacak

A Güneş, 'nde oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rusya maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için önemli. Puan ve sıralama açısından, moral açısından, her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olacak. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Rusya iyi bir takım, dinamik bir takım. Yarış devam ediyor, yarınki maçı kazanmak istiyoruz.

"VIDA'DAN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi. Vida bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Ben tam maskemi çıkartırken Vida yanıma geldi. Kendimi korumaya çalıştım ancak Vida sarılmayı sever.

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