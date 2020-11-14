Şenol Güneş: Rusya maçında kazanma duygumuz en üst seviyede olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Rusya maçını kazanmak istiyoruz. Bizim için önemli. Puan ve sıralama açısından, moral açısından, her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olacak. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olacak. Rusya iyi bir takım, dinamik bir takım. Yarış devam ediyor, yarınki maçı kazanmak istiyoruz.

"VIDA'DAN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi. Vida bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Ben tam maskemi çıkartırken Vida yanıma geldi. Kendimi korumaya çalıştım ancak Vida sarılmayı sever.