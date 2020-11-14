Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya'da Türkiye maçı öncesi 3 pozitif vaka negatife döndü!

'da maçı öncesi 3 pozitif vaka negatife döndü!

A Milli Futbol Takımı'mız ile Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan 'da 3 futbolcunun corona virüsü testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Son yapılan testler neticesinde bu oyuncuların negatife döndüğü ifade edilirken, 3 isim yeniden kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:24
Rusya'da Türkiye maçı öncesi 3 pozitif vaka negatife döndü!

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Koşu ile başlayan ve ısınma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde kendilerine uygulanan Covid-19 testleri pozitif çıkan ve daha sonraki testleri negatife döndüğü için yeniden kadroya dahil edilen Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy da antrenmanda yer aldı.


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