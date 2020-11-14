Haberler A Milli Futbol Takımı Kazanma vakti! Şenol Güneş'ten galibiyet şifreleri

Kazanma vakti! 'ten galibiyet şifreleri

2020’de galibiyeti bulunmayan , şanssızlığını karşısında kırmak istiyor. öğrencilerine galibiyetin şifrelerini anlatıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kazanma vakti! Şenol Güneş'ten galibiyet şifreleri

EURO 2020'ye müthiş bir form grafiğiyle katılım hakkı elde eden salgın sonrası ise düşüşe geçti. 2020'de 4'ü resmi, 2'si özel maçta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alındı. Dünya sıralamasında tepelerde bulunan ve Hırvatistan ile 3-3'lük beraberlikler çıkarılsa da 'nde rakiplerin bileği bükülemedi. , kalan iki maçı kazanarak grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bireysel hatalara dikkat çeken 'kurt hoca' saha içi iletişimin önemine vurgu yapıyor.

LİDERLİK ŞANSI SÜRÜYOR
Uluslar Ligi'ne yenilgisiyle başlayan, ile iki, ile bir kez berabere kalan Türkiye, son iki maçına galibiyet parolası ile çıkıyor. Yarın Rusya'yı ağırlayacak kırmızıbeyazlılar, çarşamba günü ise Macaristan'a gidecek. Lider Rusya'nın 8, ikinci Macaristan'ın 7, Türkiye'nin 3, Sırbistan'ın ise 2 puanı var. Ay-yıldızlılar iki maçını kazanıp Rusya ve Macaristan'ın Sırbistan'la yapacağı maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Bu gerçekleşirse A , Uluslar B Ligi 3. Grubu lider olarak bitirecek.

POLONYALI YÖNETECEK
A Milli Takım'ın yarın Uluslar B Ligi'nde Rusya'yı ağırlayacağı maçın hakemi Polonya'dan Szymon Marciniak oldu. F.Bahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada yardımcılıkları Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
A Milli Takım, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Rusya maçının hazırlıklarını sürdürdü. 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale taktik antrenman yapıldı. Ay-yıldızlılar, bu akşam aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ORKUN&MERT AYRILDI
UEFA Uluslar Ligi'nde yarın akşam oynayacağı Rusya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldılar. A millilerimiz, Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Son idman bugün.

BİZE ULAŞIN