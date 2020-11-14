Kazanma vakti! Şenol Güneş'ten galibiyet şifreleri

EURO 2020'ye müthiş bir form grafiğiyle katılım hakkı elde eden Türkiye salgın sonrası ise düşüşe geçti. 2020'de 4'ü resmi, 2'si özel maçta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alındı. Dünya sıralamasında tepelerde bulunan Almanya ve Hırvatistan ile 3-3'lük beraberlikler çıkarılsa da Uluslar Ligi'nde rakiplerin bileği bükülemedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, kalan iki maçı kazanarak grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bireysel hatalara dikkat çeken 'kurt hoca' saha içi iletişimin önemine vurgu yapıyor.



LİDERLİK ŞANSI SÜRÜYOR

Uluslar Ligi'ne Macaristan yenilgisiyle başlayan, Sırbistan ile iki, Rusya ile bir kez berabere kalan Türkiye, son iki maçına galibiyet parolası ile çıkıyor. Yarın Rusya'yı ağırlayacak kırmızıbeyazlılar, çarşamba günü ise Macaristan'a gidecek. Lider Rusya'nın 8, ikinci Macaristan'ın 7, Türkiye'nin 3, Sırbistan'ın ise 2 puanı var. Ay-yıldızlılar iki maçını kazanıp Rusya ve Macaristan'ın Sırbistan'la yapacağı maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Bu gerçekleşirse A Milli Takım, Uluslar B Ligi 3. Grubu lider olarak bitirecek.



POLONYALI YÖNETECEK

A Milli Takım'ın yarın Uluslar B Ligi'nde Rusya'yı ağırlayacağı maçın hakemi Polonya'dan Szymon Marciniak oldu. F.Bahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada yardımcılıkları Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

A Milli Takım, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde Rusya maçının hazırlıklarını sürdürdü. 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale taktik antrenman yapıldı. Ay-yıldızlılar, bu akşam aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



ORKUN&MERT AYRILDI

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın akşam oynayacağı Rusya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, Orkun Kökçü ile Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldılar. A millilerimiz, Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Son idman bugün.