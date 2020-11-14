Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Rusya maçına hazır

A maçına hazır

A , Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Milli ve 'nde gerçekleştirilen idmana dışında, yer alan tüm futbolcular katıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:27
A Milli Takım Rusya maçına hazır

A , yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Millî ve 'nde yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Rusya müsabakasının taktik uygulaması ile son buldu. Sakatlığı nedeniyle kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı kapsamında takımdan ayrı çalışan dışında, yer alan tüm futbolcular idmana katıldı.

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