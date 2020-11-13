Milliler negatif

A Milli Takımımız ile oynadığı özel karşılaşmada Vida'nın yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmış. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığını fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydetmişti. Bunun üzerine Milli Takımımız dün tedbir amaçlı teste girdi.

KARANTİNAYA GİRMİŞLERDİ

Dün akşam saatlerinde içleri rahatlatan haber geldi ve test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı. Test öncesi yapılan duyuruda da Vida ile temaslı olanların kafileden ayrı bir şekilde karantina kurallarına uyularak ön tedbirlere tabi tutulduğubelirtildi. Son gelen sonuçlar milli heyetimiz için şu an risk olmadığını göstedi.

AYNI SEVİYEDE DEVAM ETMELİYİZ

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan karşısındaki futboldan memnun kaldı. "Hazırlık maçı olarak oyuncularımın niyeti ve performansından memnunum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, aynı seviyeyi Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Macaristan maçlarında da beklediğinin altını çizdi. Güneş ayrıca, milli takıma gelebilecek tüm oyuncuları takip ettiklerini de bildirip "Bir kimlik oluşturmaya, bir ekol oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.