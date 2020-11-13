Haberler A Milli Futbol Takımı Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

kimdir? ve hangi takımda oynuyor?

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup 9. maçında ile karşı karşıya geldi. 'mızın genç yıldızı attığı 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? ve hangi takımda oynuyor? İşte 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili merak edilenler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 23:04
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

, 'mızın 'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu. 'da oynanan mücadelede hattrick yapan genç yıldız takımına galibiyeti getiren isim oldu. 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golün ardından gündem oldu ve günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? ve hangi takımda oynuyor? İşte 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili merak edilenler...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999'da 'nın kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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