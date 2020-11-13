Halil Dervişoğlu, Ümit Milli Takımı'mızın Avusturya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu. Samsun'da oynanan mücadelede hattrick yapan genç yıldız takımına galibiyeti getiren isim oldu. 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golün ardından gündem oldu ve günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte 20 yaşındaki futbolcu ile ilgili merak edilenler...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.