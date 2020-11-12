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Virüs paniği

Milli Takım'ın rakiplerinden ’ın hocası Rossi ile ’dan 3 oyuncu corona virüsüne yakalandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:36 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Virüs paniği
A Milliler 15 Kasım'da , ondan 3 gün sonra da ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu maçlar öncesinde dünyayı saran corona virüsü rakiplerimizde de ortaya çıktı. Macaristan 'nın hocası Marco Rossi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Macaristan Futbol Federasyonu'nun tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra Rus futbolculardan Anton Zabolotny, Aleksandr Erokhin ve Daniil Lesovoy'un corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu durum 2 zorlu maç öncesi milliler de tedirginlik yarattı.
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