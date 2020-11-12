Şenol Güneş: Yine görmediler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında hakeme tepkiliydi. Hırvatistan'ın ilk golünde elle oynama olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam Güneş, "İlk yarıda yediğimiz golü, gol olarak saymıyorum, elle atılan bir goldü. Gerçi bu Sloven hakemlerin bize bir şeyi var, Rusya maçında da Sloven bir hakem vardı, yine problem yaşamıştık. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde" dedi.



HATALAR OLACAK

Yaşanan sakatlıklara da dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş şöyle devam etti: "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız var tabii ama olumlu işlerimiz de fazlaydı. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hatalar olacak, bunlar normal şeyler. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız."



68 MAÇTA '103 GOL' ATTILAR

A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 48'i resmi, 20'si özel toplam 68 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda milliler rakip ağlara toplam 103 gol bıraktı, kalesinde ise 62 gole engel olamadı. Güneş'li milliler, 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Türkiye, dün akşam Güneş yönetiminde 20'inci özel maçını oynarken, 8'inci beraberliğini aldı.



GÜNEŞ DALYA DİYECEK

Futbolculuğunda 31 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Güneş, teknik direktörlük dönemiyle birlikte 99 karşılaşmada ülkemizi temsil etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Rusya müsabakasıyla bu alanda da 100 barajına erişecek.