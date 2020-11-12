Haberler A Milli Futbol Takımı Gol düellosu

Gol düellosu

6 golün atıldığı karşılaşmada A Milli Takımımız, iki kez öne geçse de Hırvatistan karşısında skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ancak ve ile oynayacağımız maçlar öncesinde geçer not aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:27 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Gol düellosu

Millier, hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelirken Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi. , 23. dakikada penaltı kazanırken topu ağlara yolladı ve açılışı yaptı. Ardından karşılıklı goller gelmeye başladı. Budimir skoru 1-1'e taşıdı. Sahanın başarılı ismi Deniz Türüç ekibimizi yeniden öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla kapandı.

REHAVETE GİRDİK
İkıncı yarıda savunmada önemli hatalar yaptık ve kalemizde arka arkaya goller gördü. 53'te Pasalic eşitliği sağladı. 56'da ise Brekalo Hırvatları öne geçirdi: 3-2. Pas etmeyen milliler 58'de eşitliği sağladı. Cenk'in şık topuk pasında Cengiz attığı nefis golle beraberliği getirdi ve maç 3-3 sona erdi. umut veren Milliler, Uluslar Ligi'nde Pazar günü , Çarşamba günü ise deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

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