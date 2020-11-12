Gol düellosu

Millier, hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelirken Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Milli takım, 23. dakikada penaltı kazanırken Cenk Tosun topu ağlara yolladı ve açılışı yaptı. Ardından karşılıklı goller gelmeye başladı. Budimir skoru 1-1'e taşıdı. Sahanın başarılı ismi Deniz Türüç ekibimizi yeniden öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla kapandı.

REHAVETE GİRDİK

İkıncı yarıda savunmada önemli hatalar yaptık ve kalemizde arka arkaya goller gördü. 53'te Pasalic eşitliği sağladı. 56'da ise Brekalo Hırvatları öne geçirdi: 3-2. Pas etmeyen milliler 58'de eşitliği sağladı. Cenk'in şık topuk pasında Cengiz attığı nefis golle beraberliği getirdi ve maç 3-3 sona erdi. Futbolu umut veren Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde Pazar günü Rusya, Çarşamba günü ise deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.