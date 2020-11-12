Haberler A Milli Futbol Takımı Cenk Tosun golle başladı

golle başladı

, eski takım arkadaşı Vida’nın yaptığı hareket sonucu kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:28 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Cenk Tosun golle başladı

Türkıye-Hırvatıstan maçına eski takım arkadaşları ve Vida'nın karşılaşması damgasını vurdu. Maçın 23. dakikasında eski takım arkadaşını ceza sahası içinde düşüren , penaltıya sebebiyet verdi. Cenk, kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçirirken, sakatlığının ardından 'a golle dönmüş oldu. Domagoj Vida'nın ismi; yüksek ücretinden dolayı 'ta gönderilmek istenen oyuncular arasında geçiyor. Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Ocak ayında Cenk Tosun için İngiliz kulübü Everton'un kapısını çalacağı iddia ediliyor.

MUTLUYUM
Cenk maç sonrası, "8 ay sonra golle dönmek güzel oldu benim için... Çok mutluyum" dedi. Başarılı futbolcu, 43. milli maçında 17. golünü kaydetti.

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