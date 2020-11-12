Cenk Tosun golle başladı

Türkıye-Hırvatıstan maçına eski takım arkadaşları Cenk Tosun ve Vida'nın karşılaşması damgasını vurdu. Maçın 23. dakikasında eski takım arkadaşını ceza sahası içinde düşüren Domagoj Vida, penaltıya sebebiyet verdi. Cenk, kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirdi ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçirirken, sakatlığının ardından Milli Takım'a golle dönmüş oldu. Domagoj Vida'nın ismi; yüksek ücretinden dolayı Beşiktaş'ta gönderilmek istenen oyuncular arasında geçiyor. Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Ocak ayında Cenk Tosun için İngiliz kulübü Everton'un kapısını çalacağı iddia ediliyor.

MUTLUYUM

Cenk maç sonrası, "8 ay sonra golle dönmek güzel oldu benim için... Çok mutluyum" dedi. Başarılı futbolcu, 43. milli maçında 17. golünü kaydetti.