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'da maçı mesaisi başladı!

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında pazar günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:27
A Milli Takım'da Rusya maçı mesaisi başladı!

Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 'yı ağırlayacak olan A Millî Takım, mücadelenin hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kaleli taktik antrenman yapıldı.

Hırvatistan müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolculara rejenerasyon programı uygulandı. Kampa dün katılan ve Mert Müldür de bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

Ay-Yıldızlılar, Rusya maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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