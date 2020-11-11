Son dakika: Domagoj Vida'nın Türkiye maçı oynanırken corona virüsü testi pozitif çıktı!

Hırvatistan Milli Takımı'nda Domagoj Vida'nın corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Türkiye ile oynanan özel maçta forma giyen savunma oyuncusuna yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin Pazartesi günü, İsveç maçı için örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.



CORONA TEST SONUCU DEVRE ARASI ÇIKTI!

A Spor yorumcusu Ergin Aslan canlı yayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile oynanan maçın devre arasında Domagoj Vida'nın corona virüsü test sonucunun pozitif olduğu öğrenildiğini ifade etti. Bu sebepten dolayı maça ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu oyundan çıkarıldı ve ikinci yarıda sahada yer almadı.