Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: Domagoj Vida'nın Türkiye maçı oynanırken corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: 'nın maçı oynanırken corona virüsü testi pozitif çıktı!

ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. A 'mızla yapılan maç sonrası Hırvatistan'da COVID-19 test sonuçları açıklandı ve mücadelede forma giyen 'nın bulgularının pozitif çıktığı duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:58 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:53
Son dakika: Domagoj Vida'nın Türkiye maçı oynanırken corona virüsü testi pozitif çıktı!

Takımı'nda 'nın corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. ile oynanan özel maçta forma giyen savunma oyuncusuna yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin Pazartesi günü, İsveç maçı için örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.

CORONA TEST SONUCU DEVRE ARASI ÇIKTI!
A Spor yorumcusu Ergin Aslan canlı yayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile oynanan maçın devre arasında Domagoj Vida'nın corona virüsü test sonucunun pozitif olduğu öğrenildiğini ifade etti. Bu sebepten dolayı maça ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu oyundan çıkarıldı ve ikinci yarıda sahada yer almadı.

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