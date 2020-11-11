Şenol Güneş: Duvarı aşın

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maçın oyuncuları görmek adına önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Hırvatistan güçlü bir takım. Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmamız gerekiyor. Ama bu maçta oyuncuların durumunu göreceğiz. Çağlar'ın oynaması zor. Cenk'i değerlendirebiliriz. Burak'ın sakatlığı, Kenan belinde sorunu var" dedi. Güneş, bugün oynayacak isimler için de "Önünüze çıkan duvarı aşmalısınız, aşmadan kimse sizi duvarın üstünden atmaz" yorumunu yaptı.



AMAÇ FUTBOL OLMALI

Uluslar Ligi'nde yoğun maç temposunun oyuncuların sağlığı açısından iyi olmadığını savunan Güneş, "Bazen 7-8 günde 3 maç oynuyorsunuz. İşin ekonomik konusu futbolda olmalı ama amaç futbol olmalı" dedi. Kimlik ve ekol oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Güneş, "Takımın iskeleti var ama bunları geçen herkese kapımız açık. Yeni oyuncular üretmek zorundayız. Mevcut oyunculara çok yüklenirsek doğru iş yapmayız. Sonuçlara bağlı olarak hoca kellesi almak yerine uzun vadeli planlara bakmalıyız" dedi.



GÖKHAN GÖNÜL NEDEN OLMASIN

Şenol Hoca, Gökhan Gönül'le ilgili, "Çok değerli bir oyuncu. İlk kamp dönemi de gelmişti. Çok büyük katkıları oldu. Sakatlığı oldu. Genç arkadaşlarımız şans bulunca, Gökhan takımında oynuyor ama ihtiyaç olursa niye olmasın ki. Gökhan da Türkiye'nin büyük bir evladı" yorumunu yaptı.



ALTAY DURUMA GÖRE

Şenol Güneş, sakatlanan Gökhan Akkan'ın yerine alınan Altay Bayındır'la ilgili, "Altay zaten izlediğimiz bir oyuncu, Ümit Milli Takım'da oynamasını daha çok istiyordum ama Gökhan'ın rahatsızlığı olunca bu maçta çağırdık. Oyundaki duruma göre koymayı düşünüyorum. Mert'le başlamayacağım. Uğurcan'la başlayıp Altay'ı sonra koyabiliriz" dedi.